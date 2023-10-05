Американский генерал Ходжес считает, что Байден допустил две ошибки в ходе конфликта на Украине

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами США в Европе, генерал Бен Ходжес подверг критике американского лидера Джо Байдена за две серьезные ошибки, допущенные им в ходе украинского конфликта. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на одно из польских изданий.

По его мнению, Байден не обозначил цель данного вооруженного конфликта, в связи с чем граждане США не понимают цели финансирования Незалежной.

Эксперт добавил, что также у американских властей отсутствуют четкие планы по дальнейшей поддержке украинской армии.

По его словам, действующий глава Штатов стремится избежать эскалации на Украине, так как боится вероятного ядерного противостояния с Россией.