Американский госсекретарь обсудил зерновую сделку с главой румынского МИД

Американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с главой румынского МИД Луминицей Одобеску зерновую сделку и вопросы безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь департамента Мэттью Миллер на трансляции ведомства.

Он сообщил, что во время телефонного разговора Блинкен уверил румынского министра в том, что Штаты будут защищать каждую крупицу территории, принадлежащей НАТО.

Пресс-секретарь также сообщил, что стороны обсудили недавнюю ситуацию с «ударами РФ в районе Дуная» и зерновую сделку. По его словам, Блинкен подчеркнул, что его стороной будет приветствоваться, если Румыния и ее союзники выступят за возобновление сделки.

Недавно генсек ООН Антониу Гуттериш публично призвал РФ вернуться к черноморской инициативе на саммите в Италии.