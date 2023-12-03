Американский конгрессмен признал отставание отечественных ВМС от китайских

Американский конгрессмен Кен Кэлверт публично признал тот факт, что ВМС Соединенных Штатов количественно отстают от китайских. Он заявил, что данную проблему планируется решить при помощи изобретения беспилотных кораблей для ВМС Соединенных Штатов. Об этом сообщило издание ТАСС .

Конгрессмен привел информацию, согласно которой, у китайских ВМС в распоряжении имеется порядка четырехсот кораблей, в то время, как у Штатов – лишь 290. По словам законодателя, это является одной из причин, по которой Штаты обратились к беспилотным судам.

Кэлверт также уточнил, что подобные корабли гораздо дешевле в обслуживании и обеспечивают американских военных большей гибкость. Он добавил, что Штаты в данный момент испытывают трудности с производственной базой, цепочками поставок и кадрами. По его словам, это является причиной, по которой Соединенные Штаты в данный момент не могут сравниться с Китаем, когда речь идет о количестве подводных лодок.