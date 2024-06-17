Американский миллиардер Сакс высказался об абсурдности саммита в Швейцарии

«Фальшивая популистка Мелони живет в альтернативной реальности, где Россия проигрывает войну. Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции и называет это формулой мира. Их заблуждения опасны для всего мира», — написал миллиардер в соцсетях.

Таким образом Сакс ответил на заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая заявила, что Запад заставит капитулировать Россию, если та не согласится с решениями саммита.

Бесполезность саммита в Швейцарии признают и сами его участники. Так, вице-президент США покинула мероприятие до его окончания, а затем вслед за ней уехал из Швейцарии и канцлер ФРГ Олаф Шольц.