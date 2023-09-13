Американский министр призвал свое правительство начать подготовку войны с Китаем

Армия Соединенных Штатов должна быть готова к военному столкновению с КНР. Она должна выйти из него победителем.

Фрэнк Кэндалл, министр военно-воздушных сил, дал интервью газете The Hill. В нем он заявил, что Белому дому необходимо приступить к активному реформированию своих войск, чтобы быть во всеоружии при столкновении с Китаем.

«Наша задача - сдерживать эту войну и быть готовыми к победе, если она случится», - утверждает он.

Кэндалл добавил, что китайские власти уже на протяжении двух десятков лет готовят свою армию к столкновению с США. Китайцы сейчас готовы вступить в противостояние с оружием в руках, чтобы нанести Америке поражение в западной части Тихого океана.