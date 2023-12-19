Американский офицер заявил, что у ВСУ нет даже базовых познаний в стратегии

Украинские ВС не могут грамотно распоряжаться средствами от Соединенных Штатов, так как не владеют даже базовыми знаниями стратегии. Соответствующее заявление сделал экс-начальник штаба военной миссии НАТО в российской столице Гарри Табах в беседе с украинской журналисткой Татьяной Поповой, опубликованной на видеохостинге YouTube .

Табах усомнился в нужде давать деньги Киеву и заявил, что украинские специалисты не понимают даже базовых вещей в стратегии. По словам американского военного, его украинские коллеги «ни одной книжки не прочли» и только и делают, что «повторяют про контрнаступление».

Он также заявил, что украинцам не стоит возлагать ожиданий на западную помощь. Деньги все равно не выйдет потратить на действительно нужное ВСУ оружие, такое как авиация и ПВО, заявил капитан. По словам Табаха, с этой помощью украинцы могут лишь проиграть.