Американский политик предрек США исчезновение в случае конфликта с РФ и Китаем

Соединенные Штаты Америки рискуют исчезнуть с лица земли, если вступят в противостояние с РФ и Китаем. Соответствующее заявление сделал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью для журналиста Такера Карлсона. Интервью было опубликовано в социальных сетях журналиста.

Рамасвами отметил опасность потенциального конфликта с союзом ядерных держав. Он подчеркнул, что в случае столкновения с РФ и КНР, Соединенные Штаты попросту исчезнут. Политик указал на то, что Штатам нечем защищаться от ядерного оружия, а национальная оборона государства, по его словам, уже давно не имеет никакого отношения к обороне.

Недавно Рамасвами предупредил американское правительство о рисках в случае конфликта с РФ и КНР. Политик считает, что союз двух сверхдержав является самой большой угрозой для Штатов.