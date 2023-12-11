Американский политолог: мирные переговоры по Украине пройдут под диктовку Путина

Украине придется пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Кремля, заявил американский политический обозреватель Джимми Дор в эфире своего шоу на YouTube.

Украина никогда не сможет победить Россию в войне, несмотря на миллиарды западной помощи. По сути, война уже проиграна, и мирные переговоры становятся неизбежностью, считает эксперт.

«И угадайте, кто будет определять условия? Условия ставит Владимир Путин», – отвечает Дор на свой же вопрос.

Также он отметил, что пора перестать называть Украину демократическим государством, поскольку она никогда таковым не являлась, а киевский режим репрессируют любого, кто выступит против политики Владимира Зеленского.