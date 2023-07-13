Американский политолог рассказал о судьбе Украины после победы России

Политолог из США Джон Миршаймер рассказал, что будет с Украиной после победы России в конфликте. По предсказанию эксперта, Украине еще предстоит утратить половину своих территорий и превратиться в обрубок, напоминающий страну. Свое мнение Миршаймер выразил в публикации для китайского издания South China Morning Post .

По словам эксперта, после победы РФ, для Украины уже не будет места в ЕС и НАТО, так как она уже не будет соответствовать критериям членства. Республика также утратит способность вести какие-либо боевые действия для возвращения своих территорий. Таким Миршаймер видит конечный результат нынешних событий.

По предсказаниям эксперта, Украина останется без нескольких больших территорий, которые будут составлять около половины от ее нынешних размеров. Миршаймер также призвал Запад морально готовиться к «неприятному» триумфу РФ. По предположению политолога, боевые действия будут вестись еще около 2 лет.