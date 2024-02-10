По словам политолога США Джона Вароли, значительная часть американцев не желают знать о том, что происходит в мире, а после просмотра интервью с нашим президентом станут думать головой. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что многие жители США остаются «зомбированными» и не хотят интересоваться тем, как реальным положением дел в мире, поэтому данное интервью даст повод сомневаться в версиях, которые исходят из Белого дома.

По мнению эксперта, в последние два года и без того растет количество граждан США, которые сомневаются в правдивости информации американской прессы.