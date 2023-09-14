Американский полковник пообещал НАТО крах из-за действий России на Украине

Владимир Путин ведет игру против Северо-Атлантического альянса вдолгую. Он уверен в том, что страны Европы начнут покидать блок из-за усталости.

Экс-советник министерства обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор считает, что российский лидер сделал ставку на то, что рано или поздно участники НАТО устанут оказывать помощь Киеву. Они уже ропщут, поскольку экономическая ситуация в Европе стремительно ухудшается.

«Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится», - указал Макгрегор.

Видео с его точкой зрения было выложено в сети. Чем дольше длится украинский конфликт, тем большие финансовые потери, по его мнению, несут государства Евросоюза. Германия, например, в данный момент терпит стремительную деиндустриализацию.