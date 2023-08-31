Американский посол в Японии выразил желание попробовать морепродукты из Фукусимы

Американский посол в Японии Рам Эмануэль, который сегодня должен посетить префектуру Фукусима, выразил желание попробовать морепродукты из Фукусимы и местные персики. Об этом американский дипломат сообщил в статье для издания Nikkei, передает издание РИА Новости .

Там он сообщил, что его визит в Фукусиму станет и дипмиссией, и способом лично оценить ее способность к восстановлению. Эмануэль заявил о своем желании лично лицезреть прогресс, достигнутый там, и услышать истории местных жителей.

Он также заявил о том, что Фукусима полна «морепродуктов, которые стоит отведать, и историями, которые стоит услышать». По мнению дипломата, они будут отражать самоотверженность и упорство, с которыми граждане Японии проходят этот путь.

В конце материала он заявил о том, то ждет возможности насладиться местными морепродуктами и персиками.