Экс-разведчик Скотт Риттер заявил о том, что история заняла сторону российского лидера Владимира Путина, после того, как президент рассказал историю о гибели своей бабушки. Соответствующее заявление Риттер сделал в своих соцсетях .

В посте Риттер сравнил Путина и американского президента Джо Байдена, отметив, что в то время, как президент РФ рассказывает народу трогательную историю о родном человеке, Байден поведал американцам про «Корн Поп». Бывший разведчик подчеркнул, что это сравнение демонстрирует, кто является лучшим лидером.

«История уже отдала свой голос, и я тоже. «Бей гадов!»» — пишет Риттер.

Риттер прокомментировал историю Путина о своей бабушке, погибшей во времена Великой Отечественной войны. Она получила ранение в живот, и перед смертью она попросила мужа не плакать, чтобы не расстраивать ее. После этого, дедушка российского президента отправил воюющему сыну письмо с фразой «бей гадов!», подразумевая фашистские войска.

В то же время, Джо Байден рассказывал американскому народу историю про то, как работал спасателем в бассейне 61 год назад, и смог отбиться от банды мужчины по кличке Корн Поп.