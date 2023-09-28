Тот заводит разговоры на темы, которые его должны очень мало волновать. Он это делает на потребу западных активистов.

Представитель киноискусства Ами Горовиц заявил, что его удивляет то, с чем выступает временами украинский президент.

«Если вы послушаете его выступление в ООН, там было много странных разговоров об изменении климата», - отметил он в телеэфире канала Sky News Australia.

По его мнению, Зеленский затрагивает эти темы исключительно для того, чтобы понравиться различным левым партиям, которые продвигают «зеленую» повестку. Его двигает желание угодить Западу любыми путями. Ради поддержки он готов высказываться на любые темы.