Американский сенат отказался вынести на голосование законопроект о поддержке Украины

Законопроект о выделении многомиллиардной суммы на поддержку Украины, Израиля и Тайваня не прошел процедурное голосование в американском сенате. Рассмотрение законопроекта было заблокировано, об этом сообщил американский телевизионный канал NBC News.

Согласно данным канала, обе местные партии пытались согласовать позиции по запросу американского президента Джо Байдена на дополнительную помощь для Украины, Израиля и Тайваня, но переговоры не были успешными, так как партии не смогли договориться по вопросу требований партии Республиканцев об ужесточении миграционных законов.

Сообщается, что если конгресс не договорится о поддержке Украины в данный момент, то в следующий раз это можно будет сделать лишь в январе, когда кончатся рождественские каникулы.

В связи с данной неопределенностью американский президент выступил со специальным обращением. Байден призвал конгресс в срочном порядке утвердить запрос о деньгах для Украины. Как заявил лидер, партия Республиканцев «стреляет Украине в колено», увязывая выделение новых средств.