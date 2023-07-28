Американский сенат принял рекордный военный бюджет на 2024 год

Американский сенат одобрил законопроект о расходах на оборону в рекордном размере $880 млрд. Уточняется, что принята была не изначальная версия законопроекта, рассмотренного в Палате представителей. Об этом сообщает телеканал C-SPAN .

В качестве отличий между версиями называется вопрос о запрете абортов в других штатах за счет страховки для женщин-военнослужащих США. Вопрос был поднят республиканцами. В свою очередь Сенат, состоящий в основном из демократов, голосует за то, чтобы и дальше выделять бюджет военнослужащим на операции по смене пола.

Решение этих 2 вопросов и остальные нерешенных ляжет на согласительную комиссию перед тем, как проект отправится на стол президента США Джо Байдена для подписи.

СМИ также сообщили, что оборонный бюджет предусматривает ассигнование $80 млн на комплексы ATACMS для бойцов Украины, и $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности.