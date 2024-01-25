Американский сенат проголосовал за передачу замороженных активов РФ Украине

В комитете по международным отношениям Сената Соединенных Штатов прошло голосование в ходе которого, сенаторы решили поддержать законопроект о передаче замороженных ранее активов РФ Украине в качестве помощи для восстановительных работ. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства Reuters со ссылкой на результаты голосования в американском органе.

Сообщается, что в поддержку данной инициативы выступило 20 членов профильного комитета, и лишь один проголосовал против — сенатор Рэнд Пол.

Теперь данный проект будет отправлен для рассмотрения сенату. Для того, чтобы он по итогу был принят, необходимо, чтобы его единогласно одобрили все члены в верхней палате парламента Соединенных Штатов.

В агентстве также отметили, что если по итогу закон будет подписан американским лидером Джо Байденом, это станет первым в истории захватом активов ЦБ какой-либо страны со стороны Вашингтона, с которой он не находится в прямом вооруженном противостоянии.