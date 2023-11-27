Американский сенат рассмотрит через неделю выделение крупной суммы денег Украине и Израилю

Голосование состоится 4 декабря. На нем будет решена судьба 105 миллиардов долларов, на выделении которых из бюджета настаивает Джо Байден.

Лидер сенатских демократов Чак Шумер написал по этому поводу письмо своим однопартийцам. По его утверждению, сенаторам предстоит через несколько дней решить одну из важнейших задач.

«Я намереваюсь вынести президентский пакет дополнительной помощи по национальной безопасности 4 декабря», - заявил он в этом документе.

Его слова привели РИА Новости. Данные деньги должны быть направлены как Украине, так и Израилю. Они же пойдут и на решение других вопросов, связанных с национальной безопасностью. Глава Белого дома упорно подает этот пакет единым блоком. Республиканцы в это же время отказываются одобрять все расходы одновременно. Они настаивают на том, что помощь Киеву и Тель-Авиву надо разделить, рассматривая их отдельно от других нужд.