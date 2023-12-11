Американский сенатор осудил вето на резолюции ООН по Газе

Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что Соединенным Штатам не стоило пользоваться своим правом вето для блокирования резолюции ООН по прекращению огня на территории Газы, в то время, как местные жители в анклаве вынуждены сталкиваться с ужасными условиями жизни. Соответствующее заявление сенатор сделал в своих социальных сетях.

Недавно Соединенные Штаты воспользовались своим правом вето в ООН для того, чтобы заблокировать принятие резолюции об остановке огня в Газе Совбезом организации.

В своем посте Сандерс заявил, что местные жители Газы сталкиваются с ужасными условиями из-за ближневосточного конфликта. Он добавил, что Штатам не стоило пользоваться своим правом вето, ведь детям, находящимся на территории ведения конфликта нужна еда, вода и лекарства. Сенатор призвал сделать все возможное для того, чтобы это все же произошло.