Американский сенатор пообещал Китаю «адские санкции» при попытке вернуть себе контроль над Тайванем

Линдси Грэм заявил, что лично разработает рестрикции в отношении КНР на тот случай, если Пекин вдруг возьмется восстанавливать свой контроль за независимым сейчас островом.

Член Республиканской партии так отреагировал на слова Си Цзиньпина, который во время общения с Байденом заявил о стремлении вернуть Тайвань в состав страны мирным путем. По утверждению Грэма, подобные новости нервируют его в том виде, в каком они подаются. Для того, чтобы Китай не угрожал Тайваню, надо сделать две вещи.

«Во-первых, чтобы создать надежную дополнительную защиту для Тайваня. И во-вторых, подготовить проект адских санкций, чтобы ввести их против Китая, если он предпримет действия для захвата Тайваня», - отметил он.

Его слова привели РИА Новости. Сенатор пообещал, что он будет взаимодействовать по этому поводу как с демократами, так и с республиканцами. Главное, по его мнению, разработать такие меры как можно быстрее.