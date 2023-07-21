Американский сенатор раскрыл документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена

Американский сенатор Чак Грассли раскрыл документ ФБР, описывающий коррупционную схему энергетической компании Burisma из Украины, в которой замешан президент США Джо Байден. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В документе указано, что сыну Байдена Хантеру было предложено место в совете директоров Burisma, чтобы тот оберегал компанию от различных проблем с помощью отцовских связей и власти.

Источник спецслужб, цитировал главу компании Николая Злочевского. На вопрос, не помешает ли компании расследование генпрокурора Украины, он ответил, что с подобными проблемами разберется Хантер.

Упоминается также, что решение таких проблем обошлось бы компании в $10 млн, которые Хантер бы поделил с отцом.