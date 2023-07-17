Президент России Владимир Путин играет в пятимерные шахматы и сумел добиться важных стратегических результатов, считает ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

Американский военный назвал российского президента гением и привел пять аргументов, доказывающих это.

Российская армия исчерпала боевые возможности ВСУ. Кроме того, за время проведения спецоперации значительно истощились военные запасы НАТО.

Путин дал возможность увидеть миру президента Украины Зеленского таким, как он есть, и разоблачить его ложь. Напротив, аккуратная политика позволила российскому президенту выглядеть в лучшем свете.

Наконец, Путин нанес серьезный удар по украинской экономике, а многие страны сплотились вокруг России и Китая.