Американский военный истребитель потерпел крушение в Калифорнии

В Калифорнии потерпел крушение американский военный истребитель F-18, сообщил в пятницу, 25 августа, телеканал ABC со ссылкой на местные органы власти.

По информации источника, самолет упал в районе авиационной базы морской пехоты США Мирамар в окрестностях города Сан-Диего. Инцидент произошел рано утром. Отмечается, что власти пока не раскрывают подробности авиакатастрофы. Не сообщается и о том, что стало причиной крушения F-18, а также о том, в каком состоянии находится пилот.

Также нет информации о том, находились ли на борту самолета еще пассажиры.

ABC сообщил, что представитель Пентагона информацию о крушении истребителя подтвердил. По его данным, самолет выполнял тренировочную миссию.

Официальный представитель авиабазы Мирамар заявил, что военнослужащие в курсе аварии. Они приступили к собственному расследованию случившегося. Также в ведомстве уточнили, что повреждений близлежащих объектов нет в результате авиакатастрофы.

Американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F-18 был разработан в 1970-х годах. Истребитель является основным боевым самолетом ВМС США. Кроме того, F-18 состоит на вооружении ряда стран Европы, Ближнего Востока и Океании. Истребитель выполнял операции в Ираке, Ливии и Югославии.