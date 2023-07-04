Политика Белого дома на протяжении последних десятилетий ведет к одному – к прямой войне с Россией.

Издание Harper’s Magazine выпустило статью, автор которой рассматривает политику Соединенных Штатов, начиная с 1990 годов. Все действия американского правительства там названы стремлением к восстановлению атмосферы холодной войны. Оно полностью игнорировало тот факт, что Россия является суверенным государством с собственными интересами, вдобавок обладающая ядерным оружием. Теперь же, после начала конфликта на Украине, мир вплотную подошел к черте, за которой возможна ядерная война.

«Риск быстрой и катастрофической эскалации ядерного противостояния между двумя сверхдержавами выше, чем когда-либо в истории», - указано в статье.

Автор этого материала напомнил, что стратегические силы России и Соединенных Штатов уже приведены в режим повышенной готовности.