Американский журналист Брайен объяснил, почему Украину не примут в НАТО

Американский журналист Стивен Брайен считает, что Украину не примут в НАТО, потому что она сама понизила свои шансы на этот шаг. Таким мнением он поделился в материале для издания Asia Times.

Брайен заявил, что Киев продемонстрировал западным «партнером» то, чего не должно было произойти – неудачное контрнаступление. По его словам, это и диверсии на территории России ухудшили шансы Украины интегрироваться с Североатлантический альянс.

«Вашингтон уже дал понять, что ему не удалось убедить своих партнеров в необходимости членства Украины в НАТО», – написал Брайен.

Он считает, что предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе с 11 по 12 июля, может обернуться провалом. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает приглашения Украины в альянс.

Также украинский лидер заявлял, что, если Украине не предложат интегрироваться в НАТО, то это демотивирует ВСУ.

Заявку на вступление в альянс Украина подала 30 сентября 2022 года по ускоренной процедуре. Несмотря на желание Киева стать частью блока, официальные лица стран-участниц НАТО считают, что на данный момент такая интеграция невозможна. В частности, об этом говорила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Сейчас в НАТО входит 31 государство. В апреле частью блока стала Финляндия.