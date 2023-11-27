Американский журналист Дэнни Хайфон заявил, что западные страны, оказывающие активную поддержку Украине, перестали верить в ее победу над Россией. Таким мнением он поделился в своем видео на YouTube-канале.

Хайфон считает, что Запад осознает невозможность Киева продержаться до 2024 года.

«Все они (Западные эксперты. – Прим. ред.) говорят о том, что Украина вряд ли выстоит до следующего года. Некоторые говорят, что Украине осталось всего пару месяцев, когда речь идет о поле боя», – сказал журналист.

По мнению Хайфона предположил, что украинский кризис будет завершен в следующем году. Журналист отметил, что Киев продолжает двигаться к поражению. Он назвал Украину «вчерашним днем» для истеблишмента США и НАТО.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом. Он отмечал, что украинская сторона самостоятельно отказывается от мирного урегулирования конфликта, на законодательном уровне запрещая любые контакты с РФ.

Ранее глава правящей на Украине партии «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что Россия и Украины были в нескольких шагах от подписания мирного договора весной 2022 года, однако этому воспрепятствовал Борис Джонсон, на тот момент занимавший пост премьер-министра Великобритании.