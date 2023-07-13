Американский журналист Херш заявил, что украинское контрнаступление провалилось

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что СМИ перестали писать об украинском контрнаступлении, потому что оно провалилось. Об этом он написал на платформе Substack.

По словам президента России Владимира Путина, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. По словам российского лидера, украинская армия не испытывает успехов ни на одном из направлений, российские военные отрабатывают по целям оперативно и согласно поставленным задачам.

«Внимательные читатели газет Washington Post и New York Times могут догадаться, что нынешнее контрнаступление на Украине идет неудачно, поскольку в последние недели материалы о его успехах или их отсутствии в основном исчезли с первых полос изданий», – отметил Херш.

В своем же материале журналист отметил, что украинский «контрнаступ» будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США, а именно – для президента Джо Байдена и НАТО в целом.

Ранее американское издание Breitbart написало со ссылкой на источники о том, что контрнаступление ВСУ несет большие потери для самой украинской армии. По данным источника, войска несут серьезные потери как в живой силе, так и в военной технике. Отмечается, что российская армия, наоборот, показывает хорошие результаты.