Американский журналист Хинкл сообщил о задержании в США после визита в Россию

Американский журналист и блогер Джексон Хинкл заявил, что его задержали на границе CША после посещения России. Об этом сообщил в своих соцсетях.

Хинкл посетил РФ в сентябре. Он снял ролик из Москвы для своего YouTube-канала, в котором заявил, что российская столица красивее Лондона, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В своем ролике журналист отметил, что на улицах Москвы, в отличие от американских городов, нет бездомных и наркоманов, которые постоянно хотят напасть на прохожих.

«Меня только что задержали для допроса сотрудники пограничной службы США после того, как я провел прошлый месяц в России, рассказывая о войне на Украине. Я – гражданин Америки, подвергнутый нападению со стороны глубинного государства», – написал Хинкл.

Через некоторое время блогер сообщил, что его отпустили.

1 сентября Министерство юстиции США сообщило о задержании гражданина России на Кипре, которого подозревают в обходе санкций против РФ. В ведомстве отмечали, что россиянин занимался поставками микроэлектроники американского производства на территорию России.