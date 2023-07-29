Американский журналист назвал Зеленского «сатанистом»
Фото: [AP/TASS]
Журналист из США Джексон Хинкл опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором окрестил президента Украины Зеленского «сатанистом» после того, как тот подписал закон о смещении праздника Рождества на 25 декабря в своей стране.
Раньше оно там праздновалось, как и в России, 7 января. Хинкл в посте поделился мнением, что такие действия Зеленского являются попыткой откреститься и избавиться от всего, что связывает его страну с РФ.
28 июня Зеленский внес в Раду на рассмотрение законопроект о переносе Рождества. Было известно, что он затрагивает и несколько других праздников, таких как федеральный День защитников и защитниц, который до этого в стране отмечался 14 октября.
28 июля им был подписан соответствующий закон.