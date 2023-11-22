Украинский президент Владимир Зеленский много жаловался на недостаточную для Киева американскую помощь. Соответствующее заявление сделал корреспондент американского телевизионного канала Fox News Бенджамин Холл, который недавно проводил интервью с Зеленским.

Недавно украинский лидер проводил встречу с гендиректором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистом Fox News Бенджамином Холлом и корреспондентом The Sun Жеромом Старки.

По словам Холла, в ходе этой встречи президент Украины «все выложил» и ничего скрывал. Он рассказал, что Зеленский долгое время выражал беспокойство в вопросе предоставления дальнейшей помощи Киеву от коллективного Запада.

Холл уточнил, что Зеленский говорил о Штатах, о их недостаточном финансировании и о недостатке потенциальной поддержки от американцев. Журналист сообщил, что украинский лидер был по-настоящему обеспокоен тем фактом, что Израиль отвлек мировое внимание от Украины, и считает этот момент критическим.