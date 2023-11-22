Продолжение американского финансирования не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, провоцируя рост жертв. Соответствующее заявление сделал известный американский экономист Джеффри Сакс в беседе с изданием РИА Новости .

Сакс заявил, что американское финансирование провоцирует большее количество жертв для украинской стороны и больший ущерб самой стране. Эксперт считает, что Соединенные Штаты должны перестать поддерживать Киев и как можно активнее продвигать переговоры – в первую очередь между самими США и РФ.

Экономист заявил, что реальные переговоры должны проходить между американской и российской сторонами для того, чтобы Штаты четко объявили призыв прекратить конфликт. Он также добавил, что включение Украины и Грузии в НАТО является ошибкой, и высказался против этого.

Он отметил, что большое количество политиков в Штатах не желают больше отправлять деньги Киеву с учетом призывов от американского населения остановить это финансирование.

Эксперт также заявил, что нежелание Соединенных Штатов заключать договоренность с РФ в вопросе безопасности и стремления расширить НАТО привели к конфликту на территории Украины.