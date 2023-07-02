Обозреватели журнала The American Conservative заявили, что на протяжении всего постсоветского периода украинские историки полностью переписывают историю своей страны. Они старательно отрицают многовековую связь с Россией, и говорят о независимости. Вдобавок к этому, они искусственно увеличивают срок существования Украины.

«Постсоветская версия украинской государственности абсурдна и пропитана завистью», - указали журналисты.

Западные СМИ почему-то из ложного чувства солидарности подхватывают украинские утверждения и тиражируют их. В качестве примера названы тезисы, что украинская цивилизация начинает свою историю с 4800 года до нашей эры, а также то, что связь Украины с Западной Европой продолжается порядка тысячи лет. Авторы статьи выразили глубокое сожаление, что подобное фальсифицированное видение истории постепенно захватывает умы людей во всем мире.