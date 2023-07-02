Американское издание рассказало о фальсификации Украиной своей истории
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Украинскую версию событий в истории страны постепенно подхватывают за рубежом. Таким странным образом Запад пытается поддержать Киев.
Обозреватели журнала The American Conservative заявили, что на протяжении всего постсоветского периода украинские историки полностью переписывают историю своей страны. Они старательно отрицают многовековую связь с Россией, и говорят о независимости. Вдобавок к этому, они искусственно увеличивают срок существования Украины.
«Постсоветская версия украинской государственности абсурдна и пропитана завистью», - указали журналисты.
Западные СМИ почему-то из ложного чувства солидарности подхватывают украинские утверждения и тиражируют их. В качестве примера названы тезисы, что украинская цивилизация начинает свою историю с 4800 года до нашей эры, а также то, что связь Украины с Западной Европой продолжается порядка тысячи лет. Авторы статьи выразили глубокое сожаление, что подобное фальсифицированное видение истории постепенно захватывает умы людей во всем мире.