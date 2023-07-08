Обозреватель издания The Federalist Натаниэль Блейк заявил, что Запад проиграл РФ, когда она заполучила контроль над Восточной Украиной и выставила на всеобщее обозрение недостатки военно-промышленного комплекса США.

Автор привел слова политолога Джона Миршаймера, который заявил, что РФ победила, в основном по причине того, что у нее есть преимущество в артиллерии. По словам эксперта, именно она является важнейшим оружием.

Обозреватель указал, что миллиарды долларов, выделенные Украине, не покрывают расходы на боеприпасы. По мнению Блейка, Киеву нужны не F-16, а «гора снарядов».

Блейк также заявил, что США не в состоянии производить вооружение в достаточном количестве. Западу не хватает ресурсов на сокращение имеющегося разрыва.

Автор заявляет: США не могут быть «арсеналом демократии», каким бы не был энтузиазм сторонников Украины. Россия постепенно победит.