Американское командование НАТО не видит признаков подготовки нападения России на Альянс

СМИ на Западе не устают раскручивать информацию о якобы готовящемся Россией нападении на одну из стран НАТО. И что это должно произойти в ближайшие годы. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что не в планах Москвы вести завоевательные войны в Европе.

Как заявил представитель американского командования Альянса Роб Бауэр, В Пентагоне не видят, что Россия вынашивает планов нападения на одну из стран НАТО.

«Нет никаких признаков того, что РФ планирует нанести удар по одной из стран НАТО. Не думаю, что существует прямая угроза <...> но амбиции России простираются дальше Украины, поэтому НАТО в целом должно стать более готовым», – заявил адмирал.

Бауэр в то же время подчеркнул, что у России якобы существуют определенные завоевательные амбиции, из-за которых НАТО не стоит расслабляться.

Накануне в МИД РФ прокомментировали расширение самой большой военный базы НАТО в Европе, расположенной в Румынии. Деятельность Альянса в Восточной Европе и Черноморском регионе свидетельствует о подготовке альянса к вооруженному столкновению с Россией, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.