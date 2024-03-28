В МИД заявили о подготовке НАТО к конфликту с Россией

В МИД РФ рассказали РИА Новости , как воспринимают расширение самой большой военный базы НАТО в Европе, расположенной в Румынии. Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе свидетельствует о подготовке альянса к вооруженному столкновению с Россией.

«Расширение румынской авиабазы – еще одно доказательство того, что североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона», — сказали в МИД РФ.

В НАТО заинтересованы в том, чтобы союзники альянса постоянно тренировались и расширяли свое присутствие. Подобная тенденция замечена на территории тех стран, которые ближе всего расположены к государственной границе РФ — это Польша и Прибалтика.

Подобные действия в МИД РФ назвали провокационными. Они усугубляют ситуацию, угрожают безопасности России и усложняют отношения между странами.

«Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной», — сообщили в МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что будут следить за расширением военной базы в Румынии. Риски, которые возникают, оценят. Как противодействовать потенциальной угрозе, учтут в ходе военного планирования.

Напомним, правительство Румынии выделит деньги на расширение военной базы НАТО, после чего она станет самой большой в Европе. Анонсировано, что база превратится в большой военный городок, куда американские военные смогут переселяться со своими семьями. Для гражданских лиц откроют садик, школу, супермаркет, развлекательные заведения. Семьи военных будут обеспечены комфортабельным жильем. Особенное внимание уделят военной составляющей: появится современная и модернизированная техника.

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