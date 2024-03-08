Американское посольство предостерегло своих граждан в РФ от посещения массовых мероприятий

Американское посольство в РФ предостерегло граждан Соединенных Штатов от посещения больших скоплений людей в российской столице в течение ближайших 2 суток на фоне угроз атак экстремистов. Данное сообщение было опубликовано на официальном сайте дипломатической миссии.

В публикации дипломаты указали на то, что посольство «отслеживает сообщения» о том, что экстремисты в скором времени планируют проведение неких «мероприятий» в Москве. Они рекомендовали американским гражданам не бывать в местах с большим скоплением людей в течение двух ближайших суток.

Журналисты отмечают, что данное сообщение было опубликовано только на англоязычной версии сайта, в то время, как русскоязычном сайте подобных сообщений не было. Граждан Штатов призвали следить за обновлениями в местных СМИ и проявлять внимательность к происходящему вокруг.

Вслед за американскими коллегами, такую же публикацию разместил МИД Великобритании, процитировав посольство США. Форин-офис рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ и покинуть страну.