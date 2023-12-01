Американского конгрессмена выгнали из палаты представителей за мошенничество

Палата представителей Конгресса США впервые за последние 20 лет проголосовала за лишение полномочий одного из законодателей – республиканца Джорджа Сантоса (от штата Нью-Йорк), обвиняемого в мошенничестве, сообщает Reuters.

Он стал всего шестым конгрессменом в истории США, исключенным из нижней палаты Конгресса.

За его исключение проголосовали 311 человек, против - 114

Недолгая карьера Сантоса в Конгрессе подошла к концу после уголовных обвинений в коррупции и нецелевом расходовании средств на предвыборную кампанию.

35-летний Сантос стал конгрессменом в ноябре 2022 года и почти сразу же погряз в скандалах. Он признал, что фальсифицировал часть своей биографии, но отверг обвинения в отмывании денег и обмане спонсоров избирательной кампании.

Двухпартийное расследование в Конгрессе показало, что Сантос перечислил со счета своей предвыборной кампании в конгрессе почти $4000 на спа-процедуры, включая ботокс. Почти столько же он потратил в роскошном магазине Hermes и совершил «небольшие покупки» на онлайн-платформе OnlyFans, известной сексуальным контентом.