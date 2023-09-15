Американскую конгрессвумен выгнали из театра за неподобающее поведение

Американскую конгрессвумен Лорен Боберт выгнали из денверского театра за неподобающее поведение и нарушение правил театра при просмотре мюзикла «Битлджус». Об этом сообщил местный телевизионный канал ABC .

Сообщается, что инцидент произошел на прошедших выходных. Телеканал сообщил, что со спектакля было удалено два человека – конгрессвумен и ее спутник. Уточняется, что один из них курил электронную сигарету в зале театра, а второй мешал просмотру мюзикла своим «шумом, пением и использованием мобильного телефона».

После этого, один из помощников Боберт подтвердил, что политика выгнали из театра, но опроверг заявления о курении вейпа.

Сама Боберт никак не комментировала произошедшее, но рекомендовала своим подписчикам в социальных сетях самим сходить в этот театр и узнать, «чем это закончится».