Американцы назвали оптимальный возраст для президента страны

Исследовательский центр Pew Research Center провел опрос, чтобы выяснить президента какого возраста предпочли бы американские избиратели.

Почти половина (49%) опрошенных считают, что возглавить государство должен человек 50 лет.

24% высказались в пользу 60-летнего президента, 17% считают, что США должен руководить 40-летний.

Лишь три процента опрошенных согласились с тем, что глава государства должен быть 70 лет и старше.

Напомним, действующему президенту США Джо Байдену 80 лет, и он готов сразиться за победу на следующих выборах. Его главному сопернику Дональду Трампу – 77.

Опрос иллюстрирует пропасть между ожиданиями американцев и нынешней политической ситуацией. В наибольшей степени представлениям избирателей об идеальном возрасте президента соответствует Барак Обама. Он встал во главе Белого дома в 2009 году в возрасте 47 лет, а оставил свой пост восемь лет спустя.