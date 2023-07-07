Американцы назвали оптимальный возраст для президента страны
Фото: [Джо Байден – самый возрастной президент в истории США/АР/ТАСС]
Исследовательский центр Pew Research Center провел опрос, чтобы выяснить президента какого возраста предпочли бы американские избиратели.
Исследовательский центр Pew Research Center провел опрос, чтобы выяснить президента какого возраста предпочли бы американские избиратели.
Почти половина (49%) опрошенных считают, что возглавить государство должен человек 50 лет.
24% высказались в пользу 60-летнего президента, 17% считают, что США должен руководить 40-летний.
Лишь три процента опрошенных согласились с тем, что глава государства должен быть 70 лет и старше.
Напомним, действующему президенту США Джо Байдену 80 лет, и он готов сразиться за победу на следующих выборах. Его главному сопернику Дональду Трампу – 77.
Опрос иллюстрирует пропасть между ожиданиями американцев и нынешней политической ситуацией. В наибольшей степени представлениям избирателей об идеальном возрасте президента соответствует Барак Обама. Он встал во главе Белого дома в 2009 году в возрасте 47 лет, а оставил свой пост восемь лет спустя.