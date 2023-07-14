«Американцы ослабят щупальца»: как китайцы пытаются решить тайваньский вопрос

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к военному конфликту с Китаем из-за Тайваня. Однако, по словам американского министра, столкновения можно избежать. Об этом сообщил CNN .

Политолог Борис Межуев считает, что риски прямой вооруженной конфронтации минимальны. По его мнению, Китай стремится решить тайваньский вопрос без применения оружия.

«Задача Китая состоит в том, чтобы вынудить США отдать Тайвань мирным демократическим путем. Это вполне может произойти, если американцы ослабят щупальца, держащие остров», — пояснил Межуев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт отметил еще одну причину, по которой открытый конфликт невозможен — это наличие ядерного оружия как у Соединенных Штатов, так и у КНР. Однако не исключены и другие способы применения военной силы.

«Прямое военное столкновение между ядерными державами в Тихом океане — это то, чего обе стороны будут стараться избежать. Американцы будут стараться втянуть Китай в прокси-войну, но здесь тоже кандидатов немного», — добавил политолог.

Ранее мы писали о том, что Китай ввел санкции против американских организаций из-за поддержки Тайваня.