«Американцы ослабят щупальца»: как китайцы пытаются решить тайваньский вопрос
Политолог Межуев рассказал, возможен ли военный конфликт между США и Китаем
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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к военному конфликту с Китаем из-за Тайваня. Однако, по словам американского министра, столкновения можно избежать. Об этом сообщил CNN.
Политолог Борис Межуев считает, что риски прямой вооруженной конфронтации минимальны. По его мнению, Китай стремится решить тайваньский вопрос без применения оружия.
«Задача Китая состоит в том, чтобы вынудить США отдать Тайвань мирным демократическим путем. Это вполне может произойти, если американцы ослабят щупальца, держащие остров», — пояснил Межуев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также эксперт отметил еще одну причину, по которой открытый конфликт невозможен — это наличие ядерного оружия как у Соединенных Штатов, так и у КНР. Однако не исключены и другие способы применения военной силы.
«Прямое военное столкновение между ядерными державами в Тихом океане — это то, чего обе стороны будут стараться избежать. Американцы будут стараться втянуть Китай в прокси-войну, но здесь тоже кандидатов немного», — добавил политолог.
Ранее мы писали о том, что Китай ввел санкции против американских организаций из-за поддержки Тайваня.