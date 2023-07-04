Американцы высмеяли поздравление Пентагона с Днем независимости США

Американские интернет-пользователи высмеяли Тихоокеанский флот США за поздравление с Днем независимости страны. Пост был опубликован в Twitter* на официальном аккаунте Тихоокеанского флота ВМС США.

К поздравлению прикрепили открытку с изображение силуэтов российских истребителей Су-27 и эсминца «Сообразительный». После того, как пользователи начали шутить в комментариях и указывать на неточности, публикация пропала.

«Превосходный русский эсминец и самолеты. Молодцы!» – написал один из пользователей под ником FoxtrottKilo.

Другой американец под ником Tore задался вопросом: «Дезертирует ли Тихоокеанский флот США?».

«Вы самый большой в мире флот. Наверняка можно использовать изображения собственных кораблей и самолетов», – подметил юзер под никнеймом Gianluca.

Подобная ошибка – не первая со стороны представительств Пентагона. В 2021 году командование армии США поздравило летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27.

Су-27 – советский и российский всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения. Он был разработал в ОКБ Сухого. Истребители такого типа предназначены для завоевания превосходства в воздухе, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по целям на земле.

Большой противолодочный корабль «Сообразительный» был на вооружении Черноморского флота ВМС СССР и участвовал во всех операциях во время Великой Отечественной войны на Черном море. Из состава флота эсминец был выведен в 1966 году.