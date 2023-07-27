Сейчас уже не времена Корейской войны, и с тех пор военная и экономическая мощь Китайской народной республики существенно возросла.

Он стал заметно сильнее, и в состоянии достойно ответить Соединенным Штатам на их агрессивную политику. Некоторые американские политики не понимают этого, поскольку не получили из истории никаких уроков на будущее, хоть США и проиграли в свое время войну в Корее. Такое мнение высказали китайские журналисты в статье, которая вышла у Global Times.

«Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными», - указали обозреватели.

Они также напомнили, что за время боевых действий в Корее Америка понесла самое тяжкое поражение в своей истории и призвали ее не повторять собственные ошибки.