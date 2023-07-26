Америке предрекли крах из-за ее увлечения санкциями

Они регулярно идут не так, как задумывались изначально. Рестрикции либо вообще не работают, либо заставляют сблизиться врагов Соединенных Штатов.

Обозреватель Кристофер Сабатини считает, что США не доведет до добра их увлечение санкционной политикой. Свое мнение он опубликовал в издании Foreign Policy. Сплошь и рядом вводимые рестрикции приводят к эффекту, прямо противоположному от задуманного. Даже если они и приближают Америку к каким-то целям, долгосрочные последствия не идут на пользу стране. Для того, чтобы такого не происходило, за американскими санкциями должен вводиться строгий контроль, который будет проверять, насколько они соответствуют интересам США.

«Многое потребует готовности взглянуть в лицо правде: иногда санкции не работают, и они активно подрывают интересы Соединенных Штатов», - подчеркнул Сабатини.

По его мнению, если же такие меры не ввести, то Америку ждет крах из-за недальновидных действий некоторых политиков.