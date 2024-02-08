Аналитик Беляев пояснил причины продолжения закупок урана США у России

По словам аналитика Михаила Беляева, Вашингтон, несмотря на антироссийскую риторику, продолжат приобретать у нашей страны уран, поскольку данное сырье нужно им для ВПК. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что какую бы агрессивную политику Штаты ни вели в отношении нашей страны, они никогда не откажутся от важных для поддержания их экономики продуктов, поставляемых из России.

По мнению эксперта, в этом государстве имеются атомные электростанции, работающие на сырье из России, поэтому обойтись без отечественного урана очень сложно, не говоря уже о ядерном оружии.

Он отметил, что США применяют это сырье и для производства грязных бомб и прочих видов оружия.