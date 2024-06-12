Россия прикладывает усилия к денацификации и демилитаризации Украины, а не воюет за новую территорию. Тем не менее коллективный Запад отказывается понимать данный факт и продолжает накачивать киевский режим вооружением. Соответствующее заявление сделал член Шведской королевской академии Ларс Берн во вторник, 11 июня, в беседе с SwebbTV .

Он указал на то, что некоторые люди делают неправильные выводы, смотря на конфликт на территории Украины. Эксперт подчеркнул, что российская сторона поставила себе цель денацификации страны посредством уничтожения ВСУ.

В то же время, государства Запада продолжают поставлять украинской стороне вооружение и выделять ей деньги, демонстрируя свое непонимание ситуации, добавил аналитик. Он также выразил мнение, что по истечению президентских полномочий Владимира Зеленского, украинский режим стал фактической диктатурой.

Накануне украинская армия обстреляла Петровский район в Донецке.