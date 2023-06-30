Аналитик Джерелиевский объяснил причину передвижений ВСУ на запорожском направлении

Военный аналитик Борис Джерелиевский объяснил причину частых передвижений ВСУ на запорожском направлении. Об их активных передвижениях в Днепропетровской и Запорожской областях он рассказал корреспондентам из издания Ura.ru .

Эксперт рассказал, что постоянное перемещение украинских боевиков связано не с попыткой переброски сил, а с маневрами, которые они вынуждены совершать, если хотят защититься от атак ВС РФ. Он указал на то, что они боятся российских беспилотников.

Он добавил, что украинская армия регулярно меняет место дислокации.

Аналитик заключил, что такая тактика позволяет ВСУ укрываться от русских беспилотных аппаратов и запутать противника, ведь их движения можно принять за переброску сил к наступлению.