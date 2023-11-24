Аналитик Федоров считает, что президент Чехии озвучил позицию Запада

По мнению президента Чехии Петра Павела, Россия остается главной угрозой для государств Европы, в Североатлантическом альянсе готовятся к конфликту высокой интенсивности. По словам аналитика Георгия Федорова, лидер Чехии открыто заявил о позиции коллективного Запада. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что после распада СССР европейские страны достаточно активно распространяли свое влияние на бывшие советские республики, весьма агрессивно к России был настроен блок НАТО.

По мнению эксперта, слова Павела являются чем-то вроде вброса. При этом подобные вещи эскалируют конфликты.