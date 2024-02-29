Российские войска продолжат освобождать территории возле Донецка, а украинские ВС продолжат сталкиваться с катастрофами, как при бегстве из Авдеевки. Соответствующее заявление сделал старший аналитик разведки Global Guardian Зев Фэйнтуш в беседе с журналом Newsweek .

В ходе интервью эксперт заявил, что если американский законопроект о помощи Киеву не будет принят в ближайшее время, сценарий Авдеевки будет повторяться, так как РФ воспользуется данной возможностью для закрепления успехов.

Аналитик заявил, что после взятия укрепрайона ВСУ в Авдеевке, российская армия оказалась на более ровной местности, которая лучше подходит для продолжения наступления. Он также отметил, что поражение под Донецком спровоцировало кризис общей стратегии украинского руководства. По его словам, украинскому президенту Владимиру Зеленскому теперь будет сложнее убеждать молодых украинцев сражаться ради удержания линии фронта.

Украинская сторона уступает по численности войск и количеству орудий, а президент страны оказался в политической западне, заключил Фэйнтуш.