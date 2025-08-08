По словам геополитического аналитика Патрика Хеннингсена, Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным, чтобы устроить шоу для СМИ и получить больше поддержки от стран Запада. Об этом западный эксперт уточнил в с своем канале на YouTube.

Украинский лидер стремится к тому, чтобы ситуация улучшилась, чтобы его наконец-то поддержали на Западе не только на словах, но и на деле, предоставив финансовую и военную помощь, — заявил эксперт.

Хеннингсен также подчеркнул, что, вероятно, Зеленский опасается сторонников радикальных взглядов по украинскому вопросу, поэтому не идёт на компромиссы в конфликте.

«Если бы Зеленский действительно пошел на какие-либо уступки, которые привели бы к политическому урегулированию, он немедленно получил бы негативную реакцию сторонников жесткой линии в Украине. Он боится сторонников жесткой линии, которые представляют угрозу его существованию, его жизни и, конечно, его администрации, у которой нет полномочий», — подчеркнул он.

В минувший четверг, 7 августа, Юрий Ушаков, помощник президента России, сообщил, что в Кремле обсуждалась возможность проведения трёхсторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако российская сторона не стала комментировать эту идею, а предложила сосредоточиться на подготовке двустороннего саммита. Об этом Юрий Ушаков рассказал журналистам.

Позднее Владимир Путин спустя некоторое время уточнил, что до создания условий для его возможной встречи с Владимиром Зеленским еще довольно-таки далеко.