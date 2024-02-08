Берлин планирует национализировать дочерние предприятия «Роснефти», которые на данный момент находятся под внешним управлением. По словам аналитика Игоря Юшкова, решение о национализации, вероятнее всего, будет принято, несмотря на то что после отказа ФРГ от российской нефти НПЗ стали испытывать трудности с загрузкой. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что по факту это закрепление раннего ареста активов «Роснефти», а в действительности Германии необходим тот, кто станет гарантировать загрузку.

По мнению эксперта, в данном качестве надеется выступить Варшава, поскольку она всевозможными способами принуждает к изъятию права собственности у «Роснефти» и продали Польше.